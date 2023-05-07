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الأطرش: لن تستطيعوا حرق وتصفية إرادتنا أيها السفهاء

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق سامي الأطرش، رئيس ما يعرف “المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير”، على تدوينة لأحد التابعين لما يسمى حراك الشباب، والذي انتقد حرق خيمة حراك شباب مدينة الزاوية.

وكتب الأطرش عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: “قد تتمكنوا من حرق خيمة أو تصفية حر ولكنكم لن تستطيعوا حرق ولا تصفية ارادتنا ايها السفهاء”. على حد قوله.

وأردف “صدقت أيها الحر فكل من قرر أنه ولتصحيح مسار ثورتنا المسروقة أنه من تحمل أعباء هذا العمل البطولي الشريف والسامي مهما حاولت قوة الثورة المضادة ويبدو أن هذه الحقيقة لم ولن يتمكنوا من استيعابها رغم كل المجهودات”.

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الأطرش

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صحيفة الساعة 24

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