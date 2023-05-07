الدبيبة يفتتح فعاليات الدورة 49 لمعرض طرابلس الدولي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فعاليات الدورة الـ49 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركات محلية ودولية.

واعتبر الدبيبة في كلمته أن التطور الحاصل في انعقاد المعارض الدولية في ليبيا وغيرها من الفعاليات الكبرى، مؤشر واضح لما وصلت له ليبيا من استقرار، يجب الاستمرار فيه ودعمه، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأثنى رئيس الوزراء على جهود وزارة الاقتصاد والعاملين فيها وشركات القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تطوير الهيئة العامة للمعارض لتعود ليبيا إلى خارطة الاستثمار الدولي.

يذكر أن الدورة الـ49 للمعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض، تنعقد خلال المدة من 7 حتى 13 مايو الجاري، بمشاركة 150 شركة محلية و25 شركة أجنبية من تونس والجزائر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وإسبانيا، إضافة إلى الغرفة التجارية الأمريكية.