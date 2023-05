في افتتاح معرض طرابلس الدولي.. الدبيبة يشيد بـ”استقرار العاصمة”

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إن التطور الحاصل في انعقاد المعارض الدولية في ليبيا وغيرها من الفعاليات الكبرى، مؤشر واضح لما وصلت له ليبيا من استقرار، يجب الاستمرار فيه ودعمه، على حد قوله

وأضاف الدبيبة في افتتاح معرض طرابلس الدولي في دورته 49، أن حكومته تستهدف إعادة العاصمة طرابلس إلى خارطة الاستثمار الدولي، وتحويلها إلى وجهة جذب لجيرانها العرب والأفارقة والأشقاء في كل أنحاء العالم.

وأشار الدبيبة إلى أن ما تعيشه ليبيا اليوم لم يكن متاحا في سنوات الحرب والانقسام التي تركت أثارها المؤلمة والمخيفة في نفوس أبناء الشعب الليبي، منبها إلى استهداف حكومته البناء والتنمية والسلام واستكمال جميع المشروعات المتوقفة منذ عشرات السنين.

ولفت الدبيبة إلى معرض طرابلس الدولي من أقدم المعارض في أفريقيا والمنطقة العربية، وأول معرض عربي ينضم لعضوية الجمعية الدولية للمعارض، وهو عضو مؤسس للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في العام 1995.

وأثنى رئيس الحكومة على جهود وزارة الاقتصاد والعاملين فيها وشركات القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تطوير الهيئة العامة للمعارض لتعود ليبيا إلى خارطة الاستثمار الدولي.

واعتبر الدبيبة أن أعمال الصيانة والتطوير والتحديث والتوسعة المستمرة في أرض معرض طرابلس هي فرصة للقطاعين العام والخاص ليواصلا نشاطهما الداخلي والخارجي لدعوة المستثمرين والشركات الأجنبية؛ لبحث فرصة التعاون في ليبيا.

يذكر أن الدورة الـ49 للمعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض، تنعقد خلال المدة من 7 حتى 13 مايو الجاري، بمشاركة 150 شركة محلية و25 شركة أجنبية من تونس والجزائر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وإسبانيا، إضافة إلى الغرفة التجارية الأمريكية.

المصدر: حكومتنا+ قناة ليبيا الأحرار

