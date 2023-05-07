حراك الزاوية: أغلب التشكيلات المسلحة تتبع شخصيات وتيارات سياسية

الوطن| رصد

قال عضو تنسيقية حراك مدينة الزاوية، سنان عبد المجيد، إن أغلب التشكيلات المسلحة في الزاوية تتبع شخصيات وتيارات سياسية تنخرط بالصراع السياسي بين شرق ليبيا وغربها.

وأوضح عبد المجيد في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن اللجنة المُشكلة من رئيس الأركان العامة للمنطقة الغربية محمد الحداد ستضطلع بحصر عدد تلك التشكيلات المسلحة بالزاوية وطبيعة مهامها.

وأكد عبدالمجيد ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية على كل عنصر أجنبي يثبت تورطه في جريمة أو انتماؤه لتشكيل مسلح، مبينا أن تطبيق الإجراءات القانونية قد يكون الحل الأمثل بسبب تدفق أعداد ضخمة من العمالة الوافدة الأفريقية وغيرها إلى مدينته.

وأوضح أن هذه القضية كانت في مقدمة ما طرحه ممثلو حراك الزاوية على الحداد خلال زيارة الأخير للمدينة لتهدئة المتظاهرين، مضيفا أنه بات يتعين على اللجنة المشكلة من الحداد لمتابعة الأوضاع بالزاوية بذل جهد لتحقيق ذلك الهدف.

وختم حديثه بالقول: “نأمل أن تتمكن تلك اللجنة من تحسين الخدمات والوضع الأمني ومحاربة أوكار الجريمة واجتثاثها خلال فترة وجيزة”.