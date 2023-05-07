بوقعيقيص: نحن المحامين ننتصر لتنفيذ القانون وليس للخطاة والجناة

قالت آمال بوقعيقيص، المحامية وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن مهنة المحاماة تنتصر لتنفيذ القانون فقط وليس للدفاع على الخطاة والجناة.

وكتبت بوقعيقيص في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، “سؤال متكرر يواجه كل المحامين وهو كيف تدافع عن متهم وأنت في قرارة نفسك تعتقد أنه الجاني وكيف تدافع عن من قد لايكون الحق بجانبه في القضاء المدني ويتخذ البعض من ذلك سبة للمحامين”.

وتابعت؛ “وما أود توضيحه نحن عندما ندافع عن هذا وذاك إنما ندافع وننتصر لسلامة تطبيق وتنفيذ القانون ولا ننتصر للخطاة والجناة وننتصر للحق في المحاكمة العادلة”.

وختمت موضحة “وتظل المحاماة مهنة فن القانون والآفاق الواسعة والإلمام بكل وجوه الحياة ولحراس العدالة على الأرض بوركتم وسدد الله دفوعكم وأوقد نور ضمائركم سبحانه إنه الحق”.