أوحيدة: لا نثق بحكومة تعتمد على المليشيات والمرتزقة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن أمراء الحرب لن يتجهوا نحو تهدئة الشارع في الزاوية، لأن هذه العناصر لا تفهم سوى لغة القوة.

وأضاف أوحيدة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، تقتات على ابتزاز الدولة والمواطنين منذ سنوات دون محاسبة، والمرتزقة مجرد أداة لهم.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية سبق وتجاهلت شكاوى أهالي الزاوية بشأن تردي الأوضاع الأمنية في مدينتهم.

وتابع: “علينا عدم التعويل على حكومة معروف باعتمادها على مليشيات مسلحة، باتت تضم مرتزقة أجانب لحمايتها. والحل هو وجود قوة عسكرية نظامية كبرى تجبر التشكيلات المُسلحة على حل تشكيلاتهم”.