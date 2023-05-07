الأرصاد الجوية: مناطق غرب ليبيا تتأثر بتقلبات جوية مع ارتفاع في درجات الحرارة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد ألا يكون هناك تغير في حالة الطقس على مناطق شرق ليبيا.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن مناطق غرب ليبيا تتاثر بتقلبات جوية مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأفاد مركز الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تتراوح مابين (26 – 30)مْ على الساحل ومابين (31 – 37)مْ على الدواخل والجنوب وتصل الى (39)مْ على غدامس.

وأوضح المركز أن رياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار يوم الغد قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظ من مساء يوم الغد بسبب دخول جبهة هوائية باردة.

وتوقع الركز تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق غرب ليبيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي من مساء يوم الغد تصحبها خلايا رعدية وقد تكون جيدة يوم الثلاثاء.