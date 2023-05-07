الشركسي: حكومة الدبيبة تهدف للبقاء على رأس السلطة

أكد أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي، أن حكومة الدبيبة تهدف للبقاء على رأس السلطة لأطول فترة ممكنة، مشددا على أنها حكومة أمر واقع ولا تحظى باعتراف دولي كامل.

وقال الشركسي، في تصريحات صحفية: “حكومة الدبيبة لا تعنيها ليبيا لكن ما يعنيها هو السيطرة على مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة، والبقاء فيه أطول فترة ممكنة، فالانتخابات تمثل شبحًا مخيفا لحكومة الدبيبة ولذلك هي تحاول إفشال أي مسار نحو الانتخابات”.

وأضاف “حكومة الدبيبة لم تستطع توحيد ليبيا ولا يمكنها تشكيل أي تكتلات في منطقة المغرب، فالجزائر تدعم حكومة الدبيبة رغم سحب البرلمان للثقة منها، وقد حاولت المنقوش عبر الزيارات الخارجية حشد الزخم الإقليمي والدولي حول حكومة الدبيبة لكنها فشلت”.

وتابع “المجتمع الدولي سيتخلى عن الاعتراف بالأمر الواقع بمجرد الانتهاء من القوانين الانتخابية، كما أنه سيذهب لتشكيل حكومة موحدة قادرة على قيادة البلد للانتخابات”.