وزير التعليم يتفقد مدرسة مركز طرابلس الطبي للتَّعليم الأساسي

تفقَّد وزِير التَّربية والتَّعليم مُوسى المقريفْ اليوم الأحد الدِّراسة بِمدرسة مركز طرابلس الطبي للتَّعليم الأساسي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن راقب التَّربية والتَّعليم محمد الأسعد أكد أن المدرسة التي تأسست في العام 2005م مُلتزمة بخطة المواعِيد الدِّراسية الصادرة بِقرار وزير التَّربية والتَّعليم رقم 1442 لسنة 2021م.

وثمَّنت مدير المدرسة ربيعة التكالي جُهود الوزير واهتمامه بِوضع المدرسة والتلاميذ الدَّارسين بها والبالغ عَددهم 70 تلميذاً وتلميذة من مرضى الأورام وغسيل الكِلى، مضيفة أن “الأطفال في هذه المدرسة هم ذَوِي اِهتمام خاص وليسوا ذَوِي اِحتياجات خاصة، وهم أُسْوة بِأقرانهم في أي مكان”، مُشدِّدة على الحاجة لإضافة عَدد الفصول تفادياً للاكتظاظ الحاصِل، وفق قولها.

وتعهد الوزير بِدعم المدرسة وحلحلة ما يُواجهها من عَراقيل كجزء من واجب الوزارة تجاه التلاميذ الدَّراسين بها.

وفي خِتام زيارته اِطلع الوزير على كراسات التلاميذ وأشاد بِمستوياتهم الدِّراسية وتحصيلهم العلمي، واستمع لِشكوى إحدى أولياء الأمور التي أحاطت فيها بِالظروف الصحية لابنتها التي تجري غسيلاً كلوياً وطالبت بالتدخل لِوضع حدٍ لِمعاناتها ومساعدتها في زراعة كلى لها.