بنغازي.. ضبط وافدين انتحلوا الهوية الليبية عبر تزوير أرقام وطنية ووضع عائلي ــ صور

ألقي جهاز البحث الجنائي القبض على أربعة أشخاص من الجنسية السودانية في مدينة بنغازي انتحلوا الهوية الليبية عبر تزوير مستندات رسمية بينها الوضع العائلي والرقم الوطني.

جاء ذلك بعد أن أحال جهاز المخابرات الليبية / بنغازي شخص من الجنسية السودانية إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بجهاز البحث الجنائي كونه تم ضبطه بحوزته مستندات ليبية.

وخلال مباشرة التحقيقات معه بمقر الجهاز أفاد المقبوض عليه أنه تحصل على الوضع العائلي الليبي الذي ضبط بحوزته صورة ضوئية منه عن طريق أحد الأشخاص الليبيين وذلك بمقابل مبلغ مالي وقدره خمسة عشر ألف دينار ليبي.

وبفحصط الوضع العائلي المضبوط بحوزته تبين أنه ذكر فيه ثلاث أشخاص أخرين مع المقبوض عليه جميعهم يحملون ارقام وطنية ليبية بحسب المكتوب إلا أن التحقيقات بينت أنهم من الجنسية السودانية أيضا إضافة لكون عدد من المدرجين في الوضع العائلي ليسوا اشقاء للمقبوض عليه كما ذكروا في الوضع العائلي.

وبالانتقال لمقر سكن المذكورين في الوضع العائلي وهي منطقة الكويفية بمدينة بنغازي وضبطهم اعترفوا جميعا أنهم شركاء في عملية التزوير عبر دفع جزء من المبلغ الذي تحصلوا نظيره على الوضع العائلي المزور.

كما تم العثور داخل المنزل المقيمين فيه على مستندات ليبية أخرى مزورة بينها إيصال بطاقات شخصية وبطاقة جامعية.

وبناء على ذلك تم إيداع الأشخاص الذين تم ضبطهم برفقة الأول بالحجز القانوني بجهاز البحث الجنائي ومخاطبة مصلحة الأحوال المدنية والجوازات حول الوضع العائلي والأرقام الوطنية وايصالات البطاقات الشخصية محل الواقعة.

وبحسب رد مصلحة الأحوال المدنية فإنه لا توجد بيانات للمدرجين بالوضع العائلي ذاك كما تبين بأنه تم استعمال هذه المستندات في تسجيل سيارات واستخدامها كإجراءات ثبوتية حصلوا عبرها على إيصالات بطاقات شخصية.

وبمراسلة الجامعة التي تم العثور على بطاقة تعريف صادرة عنها لأحد المقبوض عليهم تبين أنه استعمل رقم وطني ووضع عائلي وإجراءات أخري مزورة.