وزيرة بحكومة الدبيبة: صرفنا على منحة الزوجة والأبناء أكثر من 14 ونصف مليار

أكدت وفاء الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، أن “منحة الزوجة والبنات غير العاملة بلغت أكثر من مليون مستهدفة، كما أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً عن طريق المنصة التي أطلقتها الوزارة.

وقالت الكيلاني في تصريح صحفي، أن “الوزارة صرفت منحة الزوجة والأبناء لما يفوق 4 مليارات في العام الأول وفي العام الثاني كانت ما يفوق 6 مليارات ونص مليون دينار، كما صرفت خلال الربع الأول لهذا العام ما يقارب 4 مليارات”.

كما أشار إلى أن “الوزارة أطلقت منصة الخدمات الرقمية لمنحة الزوجة والأبناء والتي ستسهل خدمات الاستفسار وتعديل البيانات”، كما تم “اليوم وتدشين الموقع الإلكتروني للوزارة بعد التحديث والتطوير”.

وختمت الكيلاني موضحة أن “هذه المنصة جاءت استجابة لتعليمات رئيس الحكومة بخصوص التحول الرقمي للقطاع لتذليل الصعوبات التي يواجهها المواطنون ولتقريب الخدمات لهم وتمكين الوزارة من تقديم الخدمات الإلكترونية ومنها منحة الزوجة والأبناء”.