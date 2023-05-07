شركة الكهرباء: أعمال صيانة في المنطقة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة بالمنطقة الشرقية قامت بأعمال صيانة في مناطق متعددة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن إدارة صيانة الجهد الفائق الشرقية نفذت عملية غسيل خروجات محول سي منصور جهد 30/220 ك.ف وكذلك أجرت صيانة عامة على المحول لإزالة الأتربة والغبار منه تجنبا لحدوث أعطال أو انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي .

وأشارت الشركة إلى أن فرقة الصيانه الدورية بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع بنغازي قامت بأعمال صيانة على خط قصر الطويل لعشيبات سي خليفة جهد 11 ك.ف لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار متابعة أوضاع الشبكة الكهربائية والحفاظ على مكوناتها بكل المدن والمناطق الليبية.