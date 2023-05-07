توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس في ليبيا

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد ان يشهد الطقس تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا ارتفاع في درجات الحرارة ثم انخفاض ملحوظ من مساء يوم الغد مع رياح نشطة وتكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها بعض الخلايا الرعدية.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً يتخللها سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تكون جيدة يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26-30)مْ على الساحل ومابين (31-35)مْ على الدواخل, وتسجل انخفاض من مساء الغد.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26)مْ، وتسجل زيادة من يوم الغد.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة تسبب في إثارة الأتربة والرمال على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تسجل مابين (34-39)مْ على أغلب المناطق.

– الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الثلاثاء.