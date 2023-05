الكبير: باتيلي يملك ورقة قوية وهي نجاح الاجتماعات الأمنية والعسكرية

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير على رفض الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالإجماع قرار مجلس النواب بشأن تعيين خمسة مستشارين جدد بالمحكمة العليا، مؤكداً على ضرورة أن يقوم القضاء بنأي نفسه عن السياسية وربما هذه الحجة التي ستقدمها المحكمة العليا والدائرة الدستورية أنها ستبتعد عن الشأن السياسي وتنتظر توافق كل الأطراف وحل المشاكل السياسية قياسياً دون اللجوء للقضاء.

الكبير قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “هذا القرار من المحكمة العليا برفضه لم ترشحهم ولم تطلبهم موقف لابد أن نؤيده ونشجع المحكمة العليا على رفض كل القرارات والقوانين الباطلة التي تصدر عن مجلس النواب طالما صدرت بالمخالفة اعتقد الأمر جانب قانوني ويتعلق بالمحكمة التي طالها عبث عقيلة صالح في القوانين”.

وأشار إلى أن عقيلة صالح اختزل مجلس النواب حتى أن التكليفات الأخيرة لم يؤدي اليمين القانوني للمكلفين بالمهام أمام مجلس النواب بل فقط أمامه وفيما وصفها بـ “مربوعته”.

وأضاف: “هنا نطرح سؤال كبير على الشخصيات التي لم تلتزم بالإعلان الدستوري ولم تقف أمام مجلس النواب لتؤدي اليمين القانوني وقبلت أن تفعل ذلك في مربوعته! قد يتحججون بظروف البلد والأمور ليست مثالية! ولا ننتظر حلول وإجراءات مثالية ولكن هذه الحجج باطلة ونحن نقول إنه مهما كانت الظروف صعبة ومتوفرة وغير عادية يستطيع مجلس النواب الالتئام وتقف أمامه الشخصيات المكلفة لأي مهمة ولأي منصب قيادي أو أي وظيفة”.

واعتبر أن المحكمة العليا تصرفت بشكل سليم وقانوني وبانتظار المزيد منها بتصحيح الأوضاع القانونية والتي بدورها تصحح الأوضاع السياسية.

ورأى أنه ليس هناك دعم قوي للجنة الـ 6+6 رغم أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يدعوهم للتوافق والاسراع في اعداد القوانين لكن الأيام الماضية كانت هناك اخبار عن تحول عقيلة والمشري لمصر دون أن يبلغ الأخير أعضاء مجلس الدولة عن هذه اللقاءات وهذه استباقية للفشل المتوقع وفقاً لقوله.

كما استطرد في حديثة: “لكن الأخبار المؤكدة تؤكد هذا الاجتماع وكانت محاولة أخرى من مصر للهيمنة على الملف الليبي من جديد حتى لا يذهب الأمر للأمم المتحدة واللجنة رفيعة المستوى الذي سيشكلها باتيلي، ولكن الاجتماع فشل ولم يتحقق توافق بين المشري وعقيله والعقبة هي ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. اللجنة نفسها كانت تعول على اتفاق عقيلة والمشري وكانت ترى أنهما إذا توافقا وإحالة القوانين التي يتم التوافق عليها بينهما لن يستغرق عملها إلا اجتماعات على الأكثر ولكن تعرف اللجنة أنها وبدون توافقهما لن تستطيع التوافق”.

ولفت إلى أن باتيلي طلب منهم أكثر من مرة وضع جدول زمني للاجتماع والاسراع في انجاز القوانين الانتخابية وربما انخفض هذا التشجيع الدولي أو فقد الأمل بأن تصل اللجنة لانتخابات ومن ثم المجتمع الدولي أصبح لا يكترث كثيراً لأنه يعلم بأن الطريق مسدود.

وشدد على أن باتيلي يملك ورقة قوية وهي نجاح الاجتماعات الأمنية والعسكرية وسيكون هناك اجتماع في سبها خلال الأيام المقبلة وجميع البيانات الصادرة تؤكد على دعم الانتخابات وقدرتها على تأمينها بحسب زعمه.

وفي الختام أفاد أن اللجنة التوجيهية العليا وبدعم من القيادات العسكرية واللجنة العسكرية والأمنية ربما هي الأمل الأخير والوحيد، مستبعداً أن يكون هناك أي مسار آخر يمكن الوصول به للانتخابات الا إذا تحرك الشعب وبأعداد كبيرة ليفرض هذه الانتخابات وبالأخص البرلمانية.

