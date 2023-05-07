| وزراء الخارجية العرب يجتمعون في القاهرة اليوم لبحث تداعيات أزمة السودان

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2023/05/07 على الساعة 12:15

: يجتمع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، لبحث تداعيات الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، بالإضافة إلى ملفات أخرى.

وسيبحث الاجتماع أبعاد الأزمة السودانية، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وأمس السبت، عقدت الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعاً تحضيرياً لاجتماعين وزاريين مقررين اليوم الأحد، لبحث ملف “عودة سورية” لمقعدها المجمد منذ 2011 وتطورات السودان.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، مساء السبت، بأنّ “مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عقد السبت اجتماعاً برئاسة مصر في مقر الجامعة بالقاهرة للتحضير لاجتماعي الغد (اليوم الأحد)”، من دون تفاصيل عن الدول الحضور وعددها أو نتائج الاجتماع.

وأوضحت أنّ الجامعة “ستعقد على مستوى وزراء الخارجية دورتين غير عاديتين الأحد، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري، برئاسة مصر“.

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأنّ المملكة “شاركت في اجتماع المندوبين الدائمين” السبت، وترأس وفدها “وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبد الرحمن الرسي“.

وجاء الاجتماع بهدف “الإعداد والتحضير لدورتي مجلس جامعة الدول العربية عن الملفين السوري والسوداني على مستوى وزراء الخارجية، الأحد”، وفق المصدر ذاته.

وكانت السعودية والأمم المتحدة، قد أكدا أمس السبت، ضرورة “إنهاء الصراع” في السودان، الذي يشهد اشتباكات مسلحة منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 تشابا كوروشي، وفق بيان للخارجية السعودية.

كما رحّبت مصر ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

وقالت وزارة الخارجية، مساء السبت، في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “رحبت جمهورية مصر العربية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة”.

وأشادت مصر “بجهود السعودية والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تشجيع الأطراف السودانية على بدء الحوار”، وفق المصدر نفسه.