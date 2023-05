قالت صحيفة الشرق الأوسط إن آخر طائرة شحنة عملاقة تمتلكها ليبيا منذ سنوات ترابض في أوكرانيا بقصد إخضاعها للصيانة، تثير المخاوف في الأوساط الليبية حول إمكان أن تفقد بلادهم هذه الطائرة التي سبق أن ضمتها الدولة لأسطول النقل الجوي في عهد معمر القذافي.

وأضافت الصحيفة أن القائم بأعمال السفير الليبي في أوكرانيا “عادل عيسى”، قال إنه تواصل مع مدير شركة “أنتونوف” للمتابعة الفنية، بشأن طائرة الشحن العملاقة الليبية الرابضة في مدينة كييف بقصد صيانتها؛ وأكدوا له أن الطائرة الليبية لا تزال في الحظيرة المخصصة لها؛ ولم تصب بأي أضرار؛ حتى الآن.

وتعد طائرة «أنتونوف 100 – 124» ثاني أكبر طائرة شحن في العالم اشترتها ليبيا بداية الألفين وضمتها للشركة الليبية للشحن الجوي.

وعلى إثر اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011 توقفت الطائرة عن العمل طويلاً ما ألحق بها أضراراً، دفعت السلطات حينها إلى إرسالها للصيانة في أوكرانيا، ومنذ ذلك الوقت لم تتسلمها ليبيا.

ونقلت الشرق الأوسط عن خبير النقل الجوي “محمد محمد عيسى”، أن بلاده كانت تمتلك طائرتي شحن عملاقتين من طراز “أنتونوف” الأولى دمرت في مطار طرابلس الدولي أثناء الاشتباكات المسلحة التي حصلت جنوب طرابلس عام 2019، والثانية وتحمل حروف التسجيل (5A – DKL) ما زالت متوقفة في مقر شركة «أنتونوف» الحكومية في مطار كييف انتظاراً للصيانة.

وقال عيسى إن شركة الصيانة تطالب الدولة الليبية بدفع تكاليف إيواء الطائرة فقط عن الفترة من سبتمبر 2013، إلى يونيو 2019، قرابة 3 ملايين دولار.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

The post طائرة شحن ليبية كبرى تنجو من حرب روسيا وأوكرانيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار