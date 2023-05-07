الرئاسة التشادية: نعمل مع واشنطن من أجل استقرار ليبيا

قالت الرئاسة التشادية، إن اجتماع الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي والمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دليل على استعداد انجامينا وواشنطن للعمل سوياً من أجل عودة السلام والاستقرار في ليبيا، بعد حرب دامت أكثر من عشر سنوات.

وجاء ذلك في بيان للرئاسة التشادية عقب استقبال محمد ديبي للسفير ريتشارد نورلاند في العاصمة انجامينا، مساء الجمعة.

وأوضحت الرئاسة التشادية، أن زيارة الدبلوماسي الأمريكي جاءت ضمن وعود واشنطن بدعم جهود ليبيا في بسط السلام وطي صفحة الحرب التي أعاقت عملية التنمية.

وتابعت أن إتمام تشكيل حكومة ليبية ذات قاعدة عريضة يمكنها تلبية احتياجات الشعب الليبي، هدف تدعمه الولايات المتحدة والذي لا يتأتى دون الأخذ بمقترحات الدول المجاورة لليبيا.

وركز اللقاء على دعم خارطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بحلول نهاية العام.

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي خلال المحادثات عن قلقه من استمرار العنف في السودان، والذي قد يقوض جهود استعادة السلام في ليبيا.

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وختم البيان أن استمرار الحروب في دول الجوار يؤثر سلبا على أهداف التنمية في تشاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.