توجيهات مهمة من سفارة ليبيا في السودان

الوطن| رصد

أخطرت سفارة ليبيا لدى السودان الليبيين الذين تعذر عليهم الحصول على جوازات سفرهم بسبب الحرب بإمكانية استخراج وثائق سفر (مؤقتة) تمكنهم من العودة لليبيا.

وحمّلت السفارة أفراد الجالية الذين لم يستجيبوا لنداءاتها الأخيرة مسؤولية البقاء في السودان.

وأطلقت السفارة، النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة والذين تواصلوا أخيراً مع فريق الطوارئ.

ودعت السفارة في منشور عبر صفحتها في موقع فيسبوك الراغبين في العودة، إلى ضرورة التواصل مع الأرقام المنشورة أدناه وبشكل عاجل.

ونبهت السفارة الليبية بالسودان أفراد الجالية الراغبين في المغادرة إلى أن الفرصة الأخيرة للإجلاء خارج الخرطوم ستكون يوم الأحد أو الإثنين حسب التنسيق مع فريق الطوارئ المكلف.

وتمنت السفارة السلامة لجميع أفراد الجالية الليبية في الخرطوم، مؤكدة على ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة.

الأرقام التي نشرتها السفارة الليبية لأفراد الجالية في الخرطوم للتواصل مع فريق الطوارئ.

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