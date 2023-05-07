جولة تفتيشية لمديرة امن طرابلس للوقـوف على سيـر العمل الأمنـي

قام مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة بجولة لمكونات المديرية شملت ضابط خفر المديرية التابع لمكتب المناوبة و التنسيق و ذلك للوقوف على سير العمل و التفتيش على مدى الالتزام بقواعد الضبط و الربط.

وشدد بتوجيهات مباشرة على الانضباط و التقيد بتنفيذ الأوامر و التعليمات مشيرا ان هذه الزيارات لأجل التقييم ، وتأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار الجهود المبذولة من قبل السيد مدير الامن لفرض الأمن وإظهار شخصية رجل الشرطة الملتزم كونهم الجهة الأولي والمخولة لتنفيذ وتطبيق القوانين وضبط المخالفين .

ورافقه في الجولة مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، و الشؤون العامة محمد زرتي، و كان في استقبالهم ضابط الخفر العميد أبوبكر العجيلي.