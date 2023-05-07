بينهم 25 امرأة..دعم الاستقرار يضبط 100 مهاجر في وكر جنوب منطقة مزدة

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أكد جهاز دعم الاستقرار ضبط أكثر من 100 مهاجر غير قانوني، في وكر بوادي زمزم جنوب منطقة مزدة بحوالي 120 كيلومتر بالقرب من منطقة أبوالغرب

وأوضح الجهاز أن معلومات مصدرية وردت إلى مكتب نسمة بـالجهاز تفيد بوجود وكر تستخدمه عصابات التهريب كنقطة لتجميع المهاجرين غير القانونيين من عدة مناطق ومن ثم تهريبهم في اتجاه العاصمة طرابلس.

وأضاف دعم الاستقرار أنه على الفور تم تكليف دوريات تابعة للمكتب حيث قامت بمداهمة الوكر وضبط أكثر من 100 مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 25 امرأة.

وأفاد الجهاز أنه تم العثور على جثمان، توجد داخل بطنه كمية مما يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، موضحًا أنه تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى نسمة لعرضها على الطبيب الشرعي بحضور وكيل النيابة.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المهاجرون إلى جهاز الهجرة غير الشرعية فرع المنطقة الغربية.