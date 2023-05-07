الصغير: ما قامت به «برنيق» سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ شركات الطيران الليبية

أثنى حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، على شركة طيران «برنيق»، مشيرا إلى أن ما قامت به سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ شركات الطيران الليبية.

وقال الصغير في منشور عبر «فيسبوك»: “سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ شركات الطيران الليبية العامة والخاصة”.

وكانت شركة برنيق للطيران، قد اعتذرت لمسافريها عن التأخير على متن رحلات اليوم الجمعة الموافق 05/05/2023 عبر قطاعات «بنغازي / الإسكندرية / بنغازي، بنغازي / طرابلــــس / بنغازي»، وقالت في بيان صادر عنها: “احتراماً منّا لمسافرينا وتعبيراً عن تقديرنا لهم، سوف تقوم برنيق للطيران بإرجاع قيمة تذاكر السفر على نفس القطاعات”.