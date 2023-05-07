الحداد يشارك في اجتماع الدول الأعضاء بقدرة إقليم شمال إفريقيا

ترأس رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد الوفد المشارك في الإجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع، والحادي عشر للجنة رؤساء الأركان، والرابع عشر لخبراء الدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا.

وبين المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية أن فعاليات الاجتماع الذي عقد في العاصمة الجزائرية تواصلت خلال الفترة من 2 وحتى 6 مايو الجاري.

ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا (NARC)والتي تهتم بتعزيز السلم والأمن والاستقرار، ولتنمية قدرات قوات شمال أفريقيا من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.

وتناولت الاجتماعات حصيلة نشاطات هذه القدرة، ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال أفريقيا، وفي نهاية الإجتماع تم اعتماد توصيات اجتماع الخبراء.