الراجحي: حفتر لم يستقبلوه بطابور شرف في روما مثل السراج والدبيبة

ليبيا – علق رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين على اجتماع رئيسة الحكومة الايطالية جورجا ميلوني مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن المصريين الذين وصلوا إيطاليا عبر الهجرة غير الشرعية وانطلقوا من الأراضي الليبية وسواحل المنطقة الشرقية أكثر من 20 ألف في 5 أشهر ولم تتعود مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالية أن يأتيها مهاجرين من ليبيا من المنطقة الشرقية وهذا جديد عليها خلال الـ 7 أشهر وهي تعلم بأن من يسيطر على المنطقة الشرقية وسواحلها هو حفتر.

الراجحي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن رقم 20 ألف مهاجر يعتبر كبير جداً في 5 أشهر بالإضافة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون من المنطقة الغربية وبالإضافة لمن يأتي الآن من تونس لأنها مصدر للمهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا بالتالي هذا ملف يؤرق الإيطاليين ويعتقدون أن الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون من المنطقة الشرقية أو سواحل برقة منظمة وتستهدف الحكومة الحالية في إيطاليا.

وأشار إلى أن الرقم كبير رغم أن الرحلة طويلة جداً وكلهم من الجنسية المصرية وفي ظل الصراع الحاصل في السودان سيكون هناك أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.

وأردف: “الحكومة الإيطالية لا تعترف بحكومة باشاآغا ولا تتعامل معها وما سيتم مع حفتر ليس اتفاق رسمي وموقع بل ضغط سياسي يمارسونه لإقناع حفتر أنه إذا استمر هذا الأمر قد يساهم في تشويش العلاقات بين ايطاليا وحفتر الذي يريد استخدام هذه الورقة سياسياً حتى يظهر نفسه أنه مسيطر”.

كما استطرد في حديثة: “لو تمت مقارنة استقبال رئيس الوزراء فائز السراج أو زيدان قبله أو الدبيبة نجد أنه تم بطابور شرف وفي القصر وهذا لم يحدث مع حفتر لأنهم يرونه سلطة أمر واقع يريدون الضغط عليه لإيقاف الهجرة غير الشرعية، وأحد أسباب نجاح الحكومة الإيطالية أن المواطن الإيطالي عندما صوت للحكومة كانت أحد اسبابه هي المهاجرين غير الشرعيين لكن بعد أن جاءت الحكومة الاعداد زادت وترى أن ما يحدث جزء منه مسيس لإسقاط حكومتها. الصحف الإيطالية اليوم تقول إن الحكومة الإيطالية مستعدة للتفاهم مع حفتر لإيقاف الهجرة على الرغم انها وصفته بمجرم حرب”.

وبشأن زيارة حفتر المغاربية إلى الجزائر وتونس في هذا التوقيت، أوضح أن هناك مشكلة تراها كل من الجزائر وتونس لأنها أصبحت وجهة للمهاجرين غير الشرعيين وبالأخص الأفارقة والأعداد الكبيرة من النازحين والمهجرين من دارفور ما قد يؤثر على الجزائر وتونس وحتى ليبيا.

واختتم تصريحه قائلاً: “هناك قمة عربية في 19 مايو وتفاهمات ولنكن واقعيين المنقوش أين يتم استقبالها بشكل رسمي كوزيره في دولتين أو ثلاث من ضمنها الجزائر فقط! بالتالي العملية السياسية التي تعمل بها المنقوش محدودة وليست بالقدر الكبير جداً ولاحظناها أنها لم تزور إلا ثلاث أو أربع دول في السنة الأخيرة”.

Shares

The post الراجحي: حفتر لم يستقبلوه بطابور شرف في روما مثل السراج والدبيبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية