“غير منصف للأطباء”.. نقابة أطباء مصراتة تحتج على جدول المرتبات الموحد

قال نائب نقيب أطباء مصراتة فتحي الزواوي، إن النقابة تحتج على عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم 885 الخاص بتحسين الوضع المادي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، والذي جرى استبداله بجدول المرتبات الموحد.

وأوضح الزواوي في تصريح للأحرار، أن وزارة الصحة عملت طيلة السنة الماضية على مطابقة جدول المرتبات وفقا لقرار 885، مشيرا إلى تفاجئهم عند التنفيذ الفعلي باستبداله بقرار جدول المرتبات الموحد لموظفي القطاع العام.

وذكر الزواوي أن اعتراضهم على جدول المرتبات الموحد لكونه غير منصف ولم يراع الوضع الخاص للأطباء وطبيعة عملهم، وقد جرى وضعه على الوضع العام للعمل في الدولة والذي يختلف على عمل الأطباء.

وأضاف الزواوي أن بعض الأطباء القدامي جرى تصنيفهم ليس على درجتهم الحقيقية، ما أدى إلى فقدانهم 50% من قيمة مرتباتهم، مشيرا إلى حذف علاوتي الخطر والتمييز الخاصة بالأطباء.

وأشار الزواوي إلى أنه جرى احتساب الطبيب كباقي الموظفين دون احتساب عمله في العطلات الرسمية، وكذلك العمل التناوبي الليلي، مضيفا أن وزير الصحة المكلف يعطي وعودا للأطباء ولكنه لا ينفذها، وفق قوله.

وتابع الزواوي أن النقابة العامة كلفت محامين مختصين لإعداد مذكرتي شكوى لتقديمها النائب العام والسلطات القضائية، في ظل عدم تواصل وزارة الصحة معهم عقب الاجتماعات الأخيرة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

