الطقس في ليبيا.. تقلبات جوية غرباً والحرارة تصل لـ 39 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا، وأظهرت ارتفاعاً في درجات الحرارة ثم انخفاض ملحوظ من مساء يوم الغد، مع رياح نشطة وتكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة تصحبها بعض الخلايا الرعدية.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا يتخللها سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تكون جيدة يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية يوم الغد، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و30 درجة مئوية على الساحل وبين 31 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا من مساء الغد.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة من يوم غد.

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وفي منطقة (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال على غدامس والحمادة، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و39 درجة مئوية على أغلب المناطق.

وعن طقس (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الثلاثاء.