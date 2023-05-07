البرغثي: قادة الميليشيات منزعجون من رواتب المرتزقة

الوطن| رصد

كشف وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي، عن انزعاج قادة التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية من رواتب المرتزقة الأجانب التي تصل ألفي دولار شهريًا.

وقال البرغثي في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن قادة التشكيلات المسلحة لا يملكون أي صلاحية لطرد المرتزقة الأجانب مثل السوريون الذين استقدمتهم تركيا إلى ليبيا خلال حرب طرابلس 2019.

وأكد البرغثي أن قرار إخراج المرتزقة من التشكيلات ومن البلاد بشكل عام أمر سياسي بحت، ويرتهن بتفاهمات وصفقات أنقرة في ليبيا والمنطقة.

ولفت إلى أن التشكيلات البعيدة عن أي تبعية للدولة والمنخرط أغلبها في مافيا الجريمة تحرص على استقطاب وتجنيد أكبر عدد من المهاجرين والمقاتلين من أي جنسية.

وختم حديثه قائلا: “هذه التشكيلات تهدف لزيادة قوتها العددية في محاولة لإرهاب سكان المدن التي يوجدون بها والحيلولة دون انتفاض هؤلاء عليهم”.