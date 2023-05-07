مداهمة مُحكمة.. تُفضي للقبض على 3 مجرمين يمتهنون تهريب البشر في طبرق

أخبار ليبيا 24

مداهمة أخرى لعمليات محاولة التهريب وتسهيلات الهجرة غير شرعية في ليبيا.. بات هذا العنوان اليوم لا يكاد يحرك فضولنا لمعرفة تفاصيل واقعته، فللأسف تشهد ليبيا اليوم موجة تتلو الموجة تنافس سوء وضراوة التي سبقتها، جاعلةً من ليبيا معبرًا محتفظًا بصدارته كوجهة ومطمع للتهريب والهجرة غير شرعية.

داهمت مديرية أمن طبرق مخزنًا احتجاز مهاجرين غير الشرعيين، في ضواحي المدينة، يضمُ عددًا كبيرًا من المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى ضبط ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الليبية، ويمتهنون تجارة البشر وتهريبهم.

وفي تفاصيل الحادثة.. قالت المديرية أنهُ وبجهود دوريات التجول التابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق، وبعد الاشتباه بمركبة آلية نوع «هونداي أنتر» وملاحقتها إلى حين وصولها إلى إحدى المزارع بضواحي المدينة، وتحديدًا بالقرب من منطقة باب الزيتون، أُشتبه بأن تكون المزرعة مركزًا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين

تواصل.. وبعد التأكد والتحقُق من صحة التحري، قامت دوريات قسم البحـث الجنـائي بمداهمة المزرعة، ليتبين أن المزرعة كانت بالفعل مخزنًا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

عملية المداهمة المُحكمة، أسفرتْ عن ضبط ثلاثة اشخاصٍ يمتهنون تهريب وتجارة البشر، مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى ضبط ثلاثين مهاجرًا غير شرعي من مختلف الجنسيات..

وفي ظل الظروف الصعبة غير الملائمة، والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الآدمية، كان مهربو البشر يحتجون المهاجرين في ذلك المخزن لأشهر طويلة.

وبعد التحقيقات، أظهرت النتائج أن المهاجرين كانوا ينتظرون العصابة الإجرامية المختصة بتهريب البشر، لنقلهم إلى زورقٍ ومن ثمّ الإبحار باتجاه أوروبا.

إن عملية المداهمة هذه ليست الأولى التي تقوم بها مديرية أمن طبرق، فقد سبقها الكثير.. ومن بين تلك العمليات كانت في شهر سبتمبر من العام الماضي..

القصة بدأت عندما وردت معلوماتٍ إلى شرطة النجدة التابعة لمديرية أمن طبرق، تقتضي بوجود مخزنٍ في أحد المزارع المشبوهة الواقعة جنوب المدينة، يُحتجز فيه قرابة الـ 300 مهاجر غير شرعي

معاون رئيس قسم شرطة النجدة طبرق، عوض عبد المطلب محمود، صرح لوكالة أخبار ليبيا 24، أنه وبعد ورود البلاغ وبناءً على التعليمات بدأت دورياتهم بالتحرك لتنفيذ عملية المداهمة والاعتقال، حيثُ تمكنت الدوريات من ضبط 287 مهاجرًا مصريًا، 92 منهم أطفال تحت السن القانوني، بينما لم يتجاوز بعضهم الثانية عشر عامًا

وبعد مداهمة المخزن، والقبض على المهاجرين، جرى فصل الأطفال في أماكن مخصصة ومهيأة لهم، وفقًا لتصريحات معاون رئيس قسم شرطة النجدة

ومع بدء التحقيقات والاستجواب؛ تبين أن هنالك أطفال وشباب ورجال مكثوا في ذلك المخزن منذ شهور طويلة، تصل إلى ثلاث وستة أشهر

العميد سامي إدريس نصر، مدير أمن مدينة طبرق، وصف في تصريحات لوكالة أخبار ليبيا 24، أن قضية الهجرة انتشرت منذ عام 2011، ولكن مع مرور الوقت، وتخاذل الجهات الحكومية في بسط سيطرتها وإنفاذ القانون، أصبحت ليبيا مرفأ لتصدير المهاجرين لكل العالم، مرجعًا السبب إلى موقع ليبيا الجغرافي، ومعاناة دول الجوار فيها من أوضاع اقتصادية هشّة وانتشار هائلا للبطالة.

لا تزال الاستدلالات والتحقيقات تُجرى على قدم وساق للتوصل ولإلقاء القبض على المهربين الذين ساهموا ويساهموا في هذا الجرم المرتكب آملين السيطرة وحصر هذه العمليات الغيابية المتكررة والتي زعزعت أمن البلاد وعرضت حياة المهاجرين البسطاء وغير شرعيين للخطر والفناء.