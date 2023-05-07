العامة للكهرباء: إدارة صيانة الجهد الفائق الشرقية نفذت عملية غسيل خروجات محول سي منصور

العنوان – بنغازي

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن إدارة صيانة الجهد الفائق الشرقية نفذت أمس السبت عملية غسيل خروجات محول سي منصور جهد 30/220 ك.

وأضافت الشركة أن الإدارة قامت بإجراء صيانة عامة على المحول والتي تهدف إلى إزالة الأتربة والغبار على تلك المحول تجنبا لحدوث أعطال أو انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

وأوضحت شركة الكهرباء أن فرقة الصيانه الدورية بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع بنغازي، قامت بأعمال صيانة على خط قصر الطويل لعشيبات سي خليفة جهد 11 ك.ف لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.