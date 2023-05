المبعوث الاممي للسودان: المشير حفتر لا يلعب أي دور حاسم في الصراع الدائر في السودان

ليبيا – أجرى قسم الأخبار الإنجليزية في شبكة “دي دبليو” الإخبارية الألمانية مقابلة صحفية مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان “فولكر بيرتس”.

المقابلة التي تابعتها وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد استبعد من خلالها “بيرتس” لعب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أي دور حاسم في الصراع الدائر في السودان.

وأضاف “بيرتس” إن لدول الجوار السوداني مثل مصر وجنوب السودان مطالبة بالمساهمة بشكل فعال لأنهاء هذا الصراع.

ترجمة المرصد – خاص

