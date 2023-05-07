السفارة الليبية: استخراج وثائق سفر مؤقتة لأفراد الجالية في السودان

أعلنت السفارة الليبية لدى جمهورية السودان، التنسيق مع السلطات الليبية المختصة لاستخراج وثائق سفر (مؤقتة) لأفراد الجالية، تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن.

وأشارت السفارة إلى أن هذا الإجراء يخص أفراد الجالية الليبية الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان، وجوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب.

وحسب منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نبهت السفارة أفراد الجالية الذين لم يستجيبوا لنداءاتها الأخيرة، تحملهم مسؤولية البقاء في السودان.

وأطلقت السفارة الليبية نداء أخيرا لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة، الذين تواصلوا أخيرا مع فريق (الطوارئ) بضرورة التواصل مع الأرقام المنشورة أدناه وبشكل عاجل.

وذكرت السفارة أن الفرصة الأخيرة للإجلاء خارج الخرطوم ستكون اليوم الأحد أو غدا الإثنين، حسب التنسيق مع فريق الطوارئ المكلف.

وأكدت السفارة ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة.

وخصصت أرقام للتواصل: هاتف محلي للمكالمات: 0900800338 واتس آب: +218 92-5254113