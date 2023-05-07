الجيش السوداني يعلن مقتل قناص أجنبي..وبويصير يقول في اتهام مُبطن إنه “ليبي”

أخبارليبيا24

اتهم المحلل السياسي محمد بويصير، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” الجيش الليبي بالتدخل في المعارك الدائرة في السودان، بقتل قناص ليبي.

وقال بويصير في منشوره :”الجيش السوداني يزعم أنه قتل قناص ليبي يقاتل مع حميدتي ويعرض جثته”.

ولم يكن هذا الاتهام هو الأول حيث اتهم في وقت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بدعم قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، الأمر الذي نفاه بن قدارة مؤكدًا ملاحقة بويصير قضائيًا.

تلميحات بويصير دحضتها القوات المسلحة السودانية التي أكدت مقتل قناص أجنبي بمنطقة بحري العسكرية، مشيرة إلى أنه لم توجد بحوزته أوراق ثبوتية لتحديد جنسيته.

كما نفت قوات الدعم السريع ادعاءات ومزاعم الجيش السوداني، باستعانة قواتها بمقاتلين من بعض الدول في إساءة بالغة لشعوب تربطنا بها علاقات أخوية وأزلية.

وأضافت الدعم السريع في بيان لها أن هذه المزاعم أكاذيب مضللة تعبر عن عجز بائن ومحاولة مفضوحة للتغطية على الهزائم المتلاحقة للانقلابين في أرض المعركة.

وأكدت القوات أنها قوات خرجت من البيوت السودانية التي يرابط أبناؤها الآن حامين للوطن من عبث الفلول ومغامراتهم، خرجوا من رحم البيوت السودانية التواقة للانعتاق من كل ولايات السودان وكل قراه ومدنه النابضة.