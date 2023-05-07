مؤسسة النفط: الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 718 مليون قدم مكعب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في ليبيا بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 718 مليون قدم مكعب.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الشركة العامة للكهرباء استهلكت 556 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعيفيما استهلكت المؤسسة الوطنية للنفط 135 مليون قدم مكعب واستهلك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 22 مليون قدم مكعب واستهلكت مصانع الأسمنت 5 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 215 ألف برميل يوميًا فيما بلغ إنتاج المكثفات 19 ألف برميل يوميًا.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 إلى 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما اعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.