اوحيدة: أهم شيء بالنسبة لتركيا بعد فوز أردوغان هو الإبقاء على الاتفاقية البحرية بأي ثمن

ليبيا – أكد الصحفي علي اوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا،أن أهم شيء بالنسبة لتركيا بعد فوز رطب طيب أردوغان الأحد المقبل هو الإبقاء بأي ثمن على الاتفاقية البحرية الموقعة مع ليبيا.

اوحيدة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،رأى أن الإبقاء على الاتفاقية تعتبر مسألة وجودية للأتراك في المتوسط ومصالح الطاقة مع أوروبا.

وأوضح اوحيدة في تغريدة أخرى”، أن الإيطاليين يواجهون متاعب كبيرة في ملف الهجرة على الصعيد الأوروبي وضغوط فرنسية حادةًًمتصاعدة في شمال أفريقيا وسيطرة تركيا على الكعكة غرب ليبيا عوامل تضاف إلى قناعتهم أن الميليشيات لم تعد قادرة على الدفاع عن مصالح روما وأنه من الخطأ الاستمرار في تهميش المشير خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة).

