| السفارة الليبية تعلن استخراج وثائق سفر “مؤقتة” لأفراد الجالية في السودان

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2023/05/07 على الساعة 14:00

: أعلنت السفارة الليبية لدى جمهورية السودان، “التنسيق مع السلطات الليبية المختصة لاستخراج وثائق سفر (موقتة) لأفراد الجالية، تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن”.

وأشارت السفارة إلى أن هذا الإجراء يخص “أفراد الجالية الليبية الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان، وجوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب”.

وحذرت السفارة حسب منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أفراد الجالية الذين لم يستجيبوا لنداءاتها الأخيرة، تحملهم مسؤولية البقاء في السودان”.

يشار إلى أن السفارة الليبية أطبقت في وقت سابق “نداء أخيرا لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة، الذين تواصلوا أخيرا مع فريق (الطوارئ) بضرورة التواصل مع الأرقام المنشورة أدناه وبشكل عاجل”.