آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية: لا توجد نوايا لشن حرب على طرابلس

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية في ليبيا أسامة جويلي، إنّه لا توجد نوايا لشن حرب على العاصمة طرابلس، مشيرأ إن الدعم الموجه لقواته للحلول السياسية وإجراء الانتخابات خلال 2023.

ووجه جويلي في تصريح صحفي، رسالة لكل المتمسكين بالسلطة، بأنّ “يكتفوا بما قضوه وألا يجروا ليبيا لمزيد من الحروب”.

وأكد آمر المنطقة العسكرية الغربية، بأنّه “يدعم الحوارات الحاصلة للخروج بقوانين انتخابية، ويؤيد جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي”.

وفي مدينتي الزنتان و ورشفانة، تدعم المجموعات المسلحة التي تقع كلها تحت سلطة اللواء أسامة جويلي الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا.

وكان جويلي حذر في وقت سابق من اندلاع عمليات عسكرية حال بقاء الوضع على ما هو عليه، معتبرا أنّ من يتحمل نتيجة أي صدام مسلح هو من تعنت ومنع تسليم السلطة.