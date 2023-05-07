السريري:اجتماعات لجنة 6+6 مستمرة لمناقشة القوانين الانتخابية

الوطن / رصد

أكد عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة “فتح الله السريري” ان اللجنة في اجتماعات مستمرة لنقاش القوانين الانتخابية.

مشيرا الى ان اللجنة لديها الصلاحية لاعتماد القوانين الانتخابية دون الرجوع إلى المجلسين وفق آلية التصويت التي اعتمدتها وهي الثلثانوفي حال عدم حصول التصويت على الثلثين كل لجنة ترجع إلى مجلسها للتصويت على القوانين الانتخابية ورئاستا المجلسين يقدما كافةالدعم لعمل اللجنة.

ولفت“السريري“ان النقاش يتمحور الآن على مسألة مشاركة الأحزاب في الانتخابات، وهل تكون انتخابات وفق قوائم أو أفراد، وكم النسبةالتي ستعطى للأحزاب.

مضيفا ان اللجنة تعقد اجتماعات أيضًا مع المفوضية العليا للانتخابات، والسجل المدني أيضًا، وبحث تجهيزاتهم للعملية الانتخابية في ظلالتوافق الحاصل داخل اللجنة والمجلسين، ستنهي اللجنة أعمالها في أقرب وقت ممكن