الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 215 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة

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أعلنت الؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 215 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إنتاج المكثفات بلغ 19 ألف برميل يوميًا خلال المدة نفسها.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 718 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت المؤسسة أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 556 مليون قدم مكعب، وإنتاج المؤسسة الوطنية للنفط 135 مليون قدم مكعب.

ولفتت إلى أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 22 مليون قدم مكعب، واستهلاك مصانع الأسمنت بلغ 5 مليون قدم مكعب.