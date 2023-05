ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك أن المصرف المركزي لا يستطيع تخفيض سعر الصرف وأن البرنامج فشل، فالسعر المرتفع تسبب في انخفاض الدخل الحقيقي والطلب على النقد الأجنبي ما زال مستمراً وفقا للسعر الجديد المعمول به، مؤكداً أن تخفيض سعر الصرف سيحدث استنزافاً للنقد الأجنبي.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،أشار إلى أن تحركات سعر الصرف ترتبط بالتضخم مباشرة من خلال زيادة أسعار الواردات، أو الأسعار المحلية للسلع والخدمات وبالتالي تتراجع الدخول الحقيقية مع ارتفاع الأسعار وسط استمرار أزمة السيولة.

Shares

The post المبروك: تخفيض سعر الصرف سيحدث استنزافاً للنقد الأجنبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية