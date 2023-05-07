جهاز الدعم المركزي يوجه بإنشاء وحدة لرعاية أسر الشهداء بالمنطقة الشرقية

الوطن / رصد

أصدر مُدير الإدارة العامة للدعم المركزي لِواء “محمد فتح الله “قرارا رقم 147 لإنشاء وحدة رعاية أُسر شُهداء الواجب لفروع ومكاتب الإدارةبالمنطقة الشرقية ، على أن تتبع الوحدة لمكتب رعاية أُسر شُهداء الواجب بالإدارة العامة للدعم المركزي .

وعقب إصدار القرار المُشار إليه أجتمع “فتح الله “برئيس مكتب رعاية أُسر شُهداء الواجب بالإدارة لمناقشة السبل الكفيلة بضمان نجاحالخطوة التي نص عليها القرار وبِما يضمن الأهتمام الجاد والمتواصل بِمُتابعة كافة النواحي الإدارية والمالية المُتعلقة بأُسر شُهداء الواجببالمنطقة الشرقية وتذليل أية صعوبات أو مُختنقات أو عراقيل قد تواجههم ، خاصةً ما يتعلق بتقريب الخدمات المقدمة لهم وعدم تكبيدهممشاق وعناء السفر وبالتالي تنظيم شؤونهم والعمل الفوري على حلحلة ومُعالجة كافة العراقيل والمُختنقات التي قد تعترضهم بالتنسيق معمكتب رعاية أُسر شُهداء الواجب بوزارة الداخلية والجهات المختصة بالوزارة .

مشددا على أهمية بذل كافة الجهود التي تصب في مصلحة أُسر الشُهداء وإنجاز مُعاملات الشهيد وفقاً لِما هو معمول به من إجراءات فيهذا الخصوص ودون أي بُطئ أو تأخير