ناقلة مليونية ثانية خلال مايو من الحريقة في طبرق إلى الهند

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الأحد، رسو ناقلة نفطية على رصيف الميناء النفطي.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة النفطية (ايجين ماراثون) ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الهند.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الناقلة النفطية (ايجين ماراثون) قادمة من إيطاليا وتحمل علم اليونان.

ولفت إلى أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 212 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وذكر المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجري وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.