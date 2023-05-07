رداً على وضع قيود على سفر النساء في طرابلس.. الفارسي: انتهاك صارخ للحقوق المدنية

وصفت عضو ملتقى الحوار أم العز ‎الفارسي الإجراء الذي اتخذه جهاز الأمن الداخلي في مطارات المنطقة الغربية بأنه انتهاك صارخ للخصوصية والحقوق المدنية التي تكفلها كل التشريعات.

وقالت الفارسي في تصريح صحفي إن هذا الإجراء ينبئ بعودة القبضة الأمنية التي تهدد استقرار المواطن بدلا عن حمايته وهو استمرار للخطاب المتشدد.

واعتبرت هذا الإجراء ضمن حملات التضييق على نشطاء المجتمع المدني الذي تمثل المرأة النسبة الأكبر من العاملين عليه.

وأضافت أم العز الفارسي أن الأشد مرارة أن يلاقي الإجراء كل هذا الصمت من النافذات من وزيرات ووكيلات وبرلمانيات وكأن الإجراء ضد فئة معينة من النساء.