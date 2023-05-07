غويلة لـ«أردوغان»: نسأل الله أن ينصرك ويجعلك شوكة في حلوق المنافقين

توجه عبد الباسط غويلة مسؤول دار الإفتاء في طرابلس ومفتي الجماعات المتطرفة، إلى الله بالدعاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل أن ينصره في الانتخابات الرئاسية التركية وأن يجعله شوكة في حلق من وصفهم بـ«المنافقين».

وشارك غويلة، صورة لأردوغان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليها قائلاً:” نسأل الله العظيم أن ينصرك نصرا عزيزًا مؤزرا، ويرد كيد الأعداء من الكفرة والمنافقين والمخذلين وجعلك شوكة في حلوقهم”، على حد تعبيره.

وأضاف غويلة:” نصرك الله كما نصرت قضايا أمتك ونصرت المستضعفين في كل مكان- في إشارة إلى أردوغان”.

ويتوجه الناخبون في تركيا إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو الجاري، لتحديد مصير الديمقراطية في تركيا بعد أقل من ثلاثة أشهر من وقوع زلزال 6 فبراير الذي قتل أكثر من 50 ألف شخص وأدى لنزوح أكثر من 5.9 مليون في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

كما تجري الانتخابات التركية وسط أزمة اقتصادية خطيرة وما يصفه المحللون بأنه تآكل ديمقراطي في ظل حكومة أردوغان.