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الحبارات: جميع الحلول “الترقيعية” لإصلاح سعر الدينار فشلت منذ عام 2017

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الباحث في الشؤون الاقتصادية نور الجبارات إنه رغم عودة إنتاج النفط منذ 2017 وإلى يومنا هذا، فشلت كل الحلول “الترقيعية” لإصلاح سعر الدينار.

الحبارات وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أكد أن الحكومة تستفيد من الدينار المنخفض بتوفير مصادر تمويل كبيرة تتجاوز حاجز 100 مليار دينار سنويا والمركزي يخفف عنه الطلب على النقد الأجنبي ويجنبه سيناريو مفاقمة الدين العام مجددا عبر إقراضه الحكومة.

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صحيفة المرصد الليبية

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