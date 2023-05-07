رئيس أركان حكومة الوحدة الليبية يشارك في اجتماع رؤساء أركان “قدرة شمال إفريقيا”

شارك رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الدفاع ورؤساء الأركان بالدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا، التي اختتمت أعمالها أمس بالجزائر.

وناقشت الاجتماعات التي عقدت في الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري حصيلة نشاطات هذه الدول الأعضاء، ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بينها لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال أفريقيا.

وجاء ذلك في بيان، نشرته أمس، الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان العامة على فيسبوك.

وقدرة إقليم شمال إفريقيا، هي آلية إقليمية استراتيجية، ضمن آليات الاتحاد الأفريقي لفض النزاعات.

وحضر الاجتماعات مساعد رئيس أركان حرب ‏الجيش المصري اللواء أركان حرب عصام الجمل، ورئيس أركان الجيش بالجمهورية الصحراوية محمـد الولي أعكيك، والأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال أفريقيا أحمد أحميدة التاجوري.

ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا (NARC)، التي تهتم بتعزيز السلم والأمن والاستقرار، ولتنمية قدرات قوات شمال أفريقيا من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية، ووفقا للمصدر ذاته.

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وتناولت الاجتماعات حصيلة نشاطات هذه القدرة، ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال أفريقيا، وفي نهاية الإجتماع تم اعتماد توصيات اجتماع الخبراء.

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن منطقتنا، وعلى غرار باقي مناطق القارة الأفريقية، تواجه تحديات كثيرة في مجال السلم والأمن، كالإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات المسلحة والنزاعات الحدودية، الأمر الذي يتطلب منا، أكثر من أي وقت مضى، التعاون لمواجهة هذه التحديات، والعمل على الحد من العنف والتطرف وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود.