بعد رحلة تونس والجزائر.. المنقوش تحثُ موظفيها على رفع معدلات الأداء

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر ديوان الوزارة مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، بعد رحلة خارجية زارت خلالها دولتي تونس والجزائر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، فإن المنقوش حثت المديرين خلال الاجتماع، على بذل المزيد من الجهد.

وشددت المنقوش، على ضرورة رفع معدلات الأداء التي تقتضي قيام الوزارة بواجباتها المناط بها في رعاية مصالح الدولة الليبية والمواطنين الليبيين بالخارج، وفقا لبيان وزارة الخارجية.