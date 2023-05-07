سفارة بريطانيا تشكر المنفي على حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

أعربت سفارة بريطانيا لدى ليبيا عن شكرها لرئيس المجلس الرئاسي على حضور مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” شكراً جزيلاً للمنفي لحضوره مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم أمس. في يوم تاريخي ومهم لبريطانيا” مضيفا “نحن ممتنون جداً للدعم ليبيا”.

وأقيم السبت حفل تتويج تشارلز الثالث، ملكا رسميا للمملكة المتحدة، وسط إجراءات أمنية مشددة وصفت بأكبر تجمع من القوات البريطانية، حدث بالمملكة المتحدة منذ حفل تتويج الملكة إليزابيث منذ 70 سنة.