تسييري المرج يحمل مسؤولية تكدس القمامة للشركة العامة لخدمات النظافة

العنوان – المرج

حمل المجلس التسييري لبلدية المرج اليوم الأحد، مسؤولية تكدس القمامة في المدينة لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة.

وأوضح المجلس في بيان له، أن طالب الشركة العامة لخدمات النظافة أكثر من مرة بموافاتهم بشكل عاجل وفوري بكافة احتياجاتها التي تستلزمها لآلياتها من قطع غيار ووقود وزيوت وإطارات وأعمال صيانة وغيرها حتى لايتوقف العمل بالشركة.

وأضاف المجلس التسييري المرج أن أي تأخير في أعمال نقل المتساقط اليومي له تأثير على الصحة والنظافة العامة.

وأكد المجلس أن رئيس مجلس إدارة الشركة لم يحيل أي احتياجات منذ يناير 2023 إلى هذا اليوم رغم المطالبات والمكاتبات المتكررة من المجلس.

وأعلن المجلس التسييري إخلاء مسؤوليته لعدم موافاته باحتياجات الشركة من قطع الغيار والزيوت واحتياجات العمل لتوفيرها، مؤكدًا مخاطبة جميع جهات الاختصاص بذلك.