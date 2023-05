قدوع: لا بد من توبة أمير المداخلة ربيع المدخلي

ليبيا – قال عبدالرحمن قدوع عضو لجنة الفتوى التابعة لدار افتاء الغرياني، إن معيار العلم عند التيار المدخلي هو تبديع الناس وتزكيتهم.

قدوع وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتحت عنوان “عقيدة تنظيم المداخلة”، أضاف: لا بد من التوبة عند أميرهم ربيع المدخلي،أو من يعطيه ربيع الوكالة في البلدان التابعة للتنظيم، فالتوبة واجبة في كل مخالفة لأمير التنظيم لأنه لا يَعلم عن نفسه خطأً في المنهج، ولأن رأيَه الحقُّ المطلق ومخالفتَه ضلالٌ وبدعةٌ”.

ورأى أن معيار العلم وإمكانية الاستفادة من طالب العلم عند المدخلي اتباعُه في تبديع الناس وتزكيتهم، وليس المعيارُ العلمَ.

