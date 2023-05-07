الشركسي: حكومة الدبيبة لا تعنيها ليبيا بل تسعى للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة

الوطن / رصد

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن الحكومة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تهدف للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وأنها حكومة أمر واقع ولا تحظى باعتراف دولي كامل.

الشركسي وفي تصريحات صحفية قال إن “حكومة الدبيبة لا تعنيها ليبيا لكن ما يعنيها هو السيطرة على مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة، والبقاء فيه أطول فترة ممكنة، فالانتخابات تمثل شبحًا مخيفا لحكومة الدبيبة ولذلك هي تحاول إفشال أي مسار نحو الانتخابات”.

وأضاف عضو ملتقى الحوار السياسي أن الدبيبة وحكومته لم تستطع توحيد ليبيا ولا يمكنها تشكيل أي تكتلات في منطقة المغرب، وأن الجزائر تدعم حكومة الدبيبة رغم سحب البرلمان للثقة منها، وقد حاولت المنقوش عبر الزيارات الخارجية حشد الزخم الإقليمي والدولي حول حكومة الدبيبة لكنها فشلت.

وتابع قائلا “إن المجتمع الدولي سيتخلى عن الاعتراف بالأمر الواقع بمجرد الانتهاء من القوانين الانتخابية، كما أنه سيذهب لتشكيل حكومة موحدة قادرة على قيادة البلد للانتخابات”.