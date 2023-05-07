السريري: “لجنة 6+6” لديها الصلاحية لاعتماد القوانين الانتخابية

أعلن فتح الله السريري، عضو لجنة «6+6» عن مجلس الدولة، أن اللجنة في اجتماعات مستمرة للنقاش حول القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنها لديها الصلاحية لاعتماد القوانين الانتخابية دون الرجوع إلى المجلسين وفق آلية التصويت التي اعتمدتها وهي الثلثان.

وقال السريري، في تصريحات صحفية: “حال عدم حصول التصويت على الثلثين كل لجنة ترجع إلى مجلسها للتصويت على القوانين الانتخابية، ورئاستا المجلسين يقدمان كافة الدعم لعمل اللجنة، والنقاش يتمحور الآن على مسألة مشاركة الأحزاب في الانتخابات، وهل تكون انتخابات وفق قوائم أو أفراد، وكم النسبة التي ستعطى للأحزاب”.

وأضاف “نعقد اجتماعات أيضًا مع المفوضية العليا للانتخابات، والسجل المدني أيضًا، وبحث تجهيزاتهم للعملية الانتخابية، ففي ظل التوافق الحاصل داخل اللجنة والمجلسين، ستنهي اللجنة أعمالها في أقرب وقت ممكن”.